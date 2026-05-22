На Камчатке 20-летний парень сломал нос подростку, который заступился за девушек

На Камчатке мировой судья Елизовского судебного района вынес приговор 20-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд установил, что в мае прошлого года фигурант находился в гостях у знакомой в поселке Светлый. Там он начал оскорблять девушек, которые тоже были в компании. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

За девушек вступился 16-летний подросток. Это разозлило обидчика. Злоумышленник нанес школьнику не менее четырех ударов в лицо. Травма оказалась серьезной: медики диагностировали перелом костей носа. На суде подсудимый свою вину признал полностью.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Кроме того, молодой человек обязан выплатить пострадавшему подростку и его маме компенсацию морального вреда. Общая сумма выплат составила 160 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

