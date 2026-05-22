Жительница Владивостока купила фиктивный дом, чтобы украсть маткапитал Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

У женщины был государственный сертификат на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Но тратить деньги на улучшение жилищных условий она не захотела. Женщина решила обналичить их.

По версии следствия, обвиняемая нашла продавца, который согласился помочь. Они заключили мнимую сделку купли-продажи объекта недвижимости. При этом дом оказался непригодным для проживания. Женщина с липовыми документами отправилась в отделение Социального фонда. Там она написала заявление о распоряжении средствами. Сумма составила более 435 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники прокуратуры во время проверки. Материалы передали следователям.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока. Теперь горе-матери грозит наказание по статье о мошенничестве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.