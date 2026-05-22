Фура наехала на грузовик в Пограничном округе Приморья

В Приморье сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Пограничном округе. Авария случилась на 104-м километре трассы «Уссурийск-Пограничный-Госграница». По предварительной информации, водитель грузовика FAW Jiefang ехал со стороны поселка Пограничный в направлении автоперехода МАПП Пограничный. Мужчина не выбрал безопасную скорость. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Он не смог постоянно контролировать движение машины и не учел боковой интервал. В результате он совершил наезд на стоящее транспортное средство Freightliner.

В Госавтоинспекции уточнили, что вторая фура была припаркована с нарушениями правил дорожного движения. К счастью, в аварии никто не пострадал. Обе машины получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги идет в штатном режиме.

В отношении водителя FAW Jiefang составлен административный материал. Водитель Freightliner тоже не остался без наказания. В отношении него составили протоколы по двум статьям - за нарушение правил остановки и стоянки. Теперь обоим участникам ДТП предстоит заплатить штрафы.

