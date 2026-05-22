Рыба и кальмар подорожали в Приморье из-за высокого спроса в Китае Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года цены в Приморском крае выросли на 0,42% по сравнению с мартом. Больше всего подорожали продукты питания. Лидерами роста стали рыбопродукты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Экспорт рыбы вырос из-за высокого спроса за рубежом. Внутри страны товар тоже активно раскупали. Производители смогли переложить в цены свои возросшие затраты - на обслуживание флота, ремонт оборудования и топливо.

«Высокий внешний спрос на рыбу привел к увеличению ее экспорта. В результате в крае подорожали рыбопродукты, особенно мороженая неразделанная рыба нелососевых пород и кальмар», - пояснил главный экономист Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Также в апреле выросли цены на сахар. Весной его производство традиционно снижается. Но в целом за последние 12 месяцев сахар в Приморье дешевел. За год он стал стоить на 4,81% меньше. Третий месяц подряд в регионе дешевеет кофе. Мировые цены на зерна снижаются в ожидании хорошего урожая. Услуги в апреле подорожали незначительно, а непродовольственные товары и вовсе подешевели. Годовая инфляция в Приморье ускорилась до 6,98%.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.