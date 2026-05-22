Военный из Приморья Валерий Егоров получил медаль Жукова Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Рядовой гранатометного отделения общевойсковой армии Восточного военного округа Валерий Егоров из Приморья награжден медалью Жукова. Военнослужащий отличился во время участия в специальной военной операции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Интенсивный штурм был в Пологовском районе Запорожской области. Валерий Егоров работал в составе расчета автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» вместе с младшим сержантом Рычковым.

Противник постоянно вел артиллерийский огонь и атаковал дронами. Несмотря на опасность, военный точно навел установку на цель. Боец уничтожил четырех боевиков ВСУ, еще троих он ранил. Это помогло штурмовым подразделениям успешно продвинуться на участке и занять стратегически важную лесополосу.

За проявленное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга рядовой Валерий Егоров был награжден медалью Жукова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.