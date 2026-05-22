Вокруг поселка Славянка в Приморье проложили защитную полосу от огня

В Хасанском округе Приморья усиливают защиту от природных пожаров. Сотрудники Уссурийской лесопожарной станции «Приморской авиабазы» вывели на работу бульдозеры. Техника прокладывает новую минерализованную полосу прямо по периметру поселка Славянка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Протяженность заграждения составит 1,5 километра. Ширина - 10 метров. Это необходимо, чтобы в случае новых палов и ландшафтных пожаров огонь не подошел к жилым домам.

Ранее в округе уже обновили и создали 38 километров таких защитных полос. Они тянутся от Зайсановки до районов рек Виноградная и Гладкая. Дожди немного успокоили стихию, но сезон пожаров продолжается. Только 21 мая в Приморье потушили два ландшафтных пожара - в Пожарском и Яковлевском округах. Еще один лесной пожар ликвидировали в Дальнереченском. Накануне огонь прошел две тысячи гектаров леса в Кавалеровском лесничестве. Причиной стал человеческий фактор.

