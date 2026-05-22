Пациента с аневризмой аорты спасли в Приморье

Сейчас пациент восстанавливается под наблюдением врачей Находки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае хирурги спасли пожилого мужчину с аневризмой аорты. У жителя Находки выявили опасное расширение и расслоение стенок сосуда, грозившее разрывом в любой момент. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Пациент обратился в больницу Находки с жалобами на одышку и приступы сердцебиения. Диагностика на современном компьютерном томографе и УЗИ показала патологию: участок аорты был расширен и истончен, началось расслоение стенок. Риск разрыва сосуда оценивался как крайне высокий.

Как отметила заместитель главного врача Находкинской больницы Инна Халюто, ситуация требовала срочного хирургического вмешательства. Медики располагали полной диагностической информацией, что позволило быстро принять верное решение о маршрутизации пациента. Это сыграло ключевую роль в оказании своевременной помощи.

Благодаря современному оборудованию в Находкинской больнице удалось провести быструю и точную диагностику. Затем отлаженная система маршрутизации направила экстренного пациента в медицинский центр ДВФУ, где специалисты выполнили сложную операцию с остановкой сердца. Все этапы лечения стали возможны благодаря квалифицированным кадрам, подготовленным по программам развития здравоохранения.

Через несколько недель мужчину выписали домой. Сейчас он восстанавливается под наблюдением врачей Находки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.