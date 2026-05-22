В Приморье оправдали участкового, обвиненного в смерти женщины от рук иностранца

Приговор вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краевой суд оставил в силе оправдательный приговор полицейскому. Его признали невиновным в халатности, которая, по версии следствия, привела к смерти местной жительницы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным суда, участковый проверял жалобу женщины на соседа-иностранца – она сообщала о его противоправном поведении и отсутствии регистрации. Следствие посчитало, что полицейский халатно отнесся к своим обязанностям – не установил личность мигранта, не опросил его и не выявил, что тот уклонился от выдворения за предыдущие нарушения. Из-за этого, как полагало обвинение, иностранец продолжил незаконно жить в России и в мае 2023 года умышленно причинил той же женщине тяжкий вред здоровью, от которого она скончалась.

Бездействие сотрудника, по мнению следствия, подорвало авторитет полиции и нарушило право женщины на жизнь. Однако Надеждинский районный суд оправдал участкового – в его действиях не нашли состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Приморский краевой суд рассмотрел апелляцию и подтвердил это решение. Приговор вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.