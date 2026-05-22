Во Владивостоке мужчину осудили за мошенничество при ввозе автомобилей

Во Владивостоке суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который обманул двух женщин на сумму более двух миллионов рублей. Мужчина обещал пригнать для них из-за границы автомобили Toyota RAV4 и Honda Vezel, но деньги похитил. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установлено в суде, преступления были совершены с сентября 2024 года по январь 2025 года. Ранее судимый мужчина 1975 года рождения признан виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ). Государственное обвинение поддерживала прокуратура Ленинского района Владивостока. Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также полностью удовлетворены гражданские иски потерпевших — с осужденного взыщут более двух миллионов рублей в счет возмещения материального и морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

