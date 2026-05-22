Жители Кузбасса обманом украли у государства три миллиона рублей

В Прокопьевске двое местных жителей похитили у бюджета более 3,5 миллиона рублей, незаконно оформив на себя две квартиры. Теперь против них возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом написал Сiбдепо.

Как установило следствие, мужчины действовали по предварительному сговору. В 2022 и 2024 годах они подготовили поддельные договоры купли-продажи с участием подставных лиц и зарегистрировали их через ничего не подозревавших сотрудников МФЦ. Полученные квартиры, которые должны были перейти в собственность города, злоумышленники продали. Преступную схему раскрыли совместно прокуратура и УФСБ. Сейчас один из фигурантов уже получил обвинение, следователи проверяют, не причастны ли они к другим подобным махинациям.

