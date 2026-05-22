Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя из-за последних звонков

Ограничение будет действовать на всей территории города Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке 23 мая введут запрет на розничную продажу алкоголя в связи с проведением в школах праздника «Последний звонок». Ограничение будет действовать на всей территории города, сообщили в городской администрации. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Запрет коснется всех образовательных учреждений, где проходят торжественные мероприятия. В мэрии уточнили, что аналогичные меры примут и 1 июня – в День защиты детей.

Ранее такие же ограничения вводили во время репетиций парада «Правнуки Победы» и на Первомай, а в Приморье действует полный запрет на продажу алкоголя в День молодежи, День семьи, любви и верности и 1 сентября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.