Трасса из РФ в Китай встала из-за ДТП у погранперехода в Приморье

В Приморье полностью перекрыто движение по трассе в сторону Китая возле многостороннего автомобильного пункта пропуска «Пограничный». Там столкнулись две фуры. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Авария произошла рядом с погранпереходом. От кабины одного из грузовиков осталась груда металла. Предварительно, тягач на иностранных номерах пошел на обгон и врезался в прицеп попутной машины. Данных о пострадавших пока нет. В районе происшествия образовалась серьезная пробка.

