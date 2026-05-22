В Приморье 23 мая стартуют чемпионат и первенство края по футболу

В первом туре действующий чемпион – владивостокский «Анри» – сыграет на выезде с уссурийским «Локомотивом» Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный сезон-2026 официально открывается в Приморском крае в ближайшие выходные. Болельщиков ждут первые матчи, возвращение легендарного «Луча» и принципиальные противостояния. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В первом туре действующий чемпион – владивостокский «Анри» – сыграет на выезде с уссурийским «Локомотивом». Возрожденный усилиями болельщиков и футбольного сообщества «Луч» вновь выходит на поля краевого чемпионата: первый матч обновленной команды пройдет в Большом Камне против «Звезды».

В первенстве края в первый день встретятся «Ханка» с «Востоком» в Камне-Рыболове, ФК «Славянка» со «Стартом», «Восход» с «Локомотивом-2» в Уссурийске, а во Владивостоке на стадионе «Динамо» сыграют «Динамо-М» и «Океан».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.