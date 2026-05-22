Очаг опасного заболевания «ликвидировали» на паруснике «Надежда» во Владивостоке

Все поставленные задачи выполнены успешно. Фото: Владивостокская скорая

Специалисты скорой помощи Владивостока ликвидировали условный очаг холеры на паруснике «Надежда» в морском порту города. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Учения прошли в рамках ежегодных межведомственных мероприятий в пункте пропуска через госграницу. Бригада подстанции «Чуркин» отработала эвакуацию «больного» с судна в инфекционный госпиталь. Медики собрали эпидемиологический анамнез, взяли материалы для анализов, провели дезинфекцию и обследование парусника. Все поставленные задачи выполнены успешно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.