Во Владивостоке в 2027 году начнут строить мост на Второй Речке

Проект мостового перехода уже подготовлен

Во Владивостоке строительство моста в районе Второй Речки – от улицы Бородинской до кольца Багратион – планируют начать в 2027 году. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков на встрече с жителями Советского и Первореченского районов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Проект мостового перехода уже подготовлен, в ближайшее время его отправят на госэкспертизу. Документацию по планировке территории утвердили в администрации города в январе этого года.

Проектированием занималась смоленская компания «Интеркарто», на эти цели выделили более 20 миллионов рублей. Согласно утвержденному решению, мост соединит улицу Бородинскую с двусторонним движением и кольцо Багратиона. На самом сооружении сделают по одной полосе в каждую сторону и тротуары с обеих сторон.

Добавим, что параллельно во Владивостоке готовятся к реконструкции Рудневского моста – там также в 2027 году планируют начать строительство четырехполосного объекта с тротуарами, освещением и развязками, завершить работы хотят к концу 2030 года.

