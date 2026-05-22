Во Владивостоке завершают отделку филиала Третьяковской галереи

Проект входит в федеральную программу создания культурных центров. Фото: правительство Приморского края

Во Владивостоке идет к финишу отделка филиала Третьяковской галереи. На сопке Орлиное Гнездо строители заканчивают внутреннюю и внешнюю отделку нового музейного комплекса. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сейчас специалисты монтируют витражи, облицовывают фасад и налаживают инженерные системы. Объект полностью адаптируют для маломобильных граждан.

В филиале установят современное оборудование для климат-контроля, пожаротушения и очистки воздуха. Проект входит в федеральную программу создания культурных центров, которую инициировал президент. Рядом также появятся сцены Мариинского театра и Российского государственного института сценических искусств.

