В Приморье ожидаются туманы и до +23 градусов 23 мая

Сегодня, 23 мая, погоду в Приморском крае определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадков почти не ожидается, зато на побережье местами возможен туман. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ветер южный, умеренный, местами сильный. Ночью температура воздуха составила +7...+12 градусов, на восточном побережье – до +1...+6 градусов. Днем столбики термометров покажут +18...+23 градуса, а на побережье будет прохладнее: +12...+17 градусов.

Во Владивостоке облачно, в основном без осадков, утром местами туман. Ветер юго-восточный, от умеренного до сильного. Днем ожидается до +12...+14 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, умеренный, днем сильный. Днем столбики термометров будут на отметках +18...+20 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный, днем до сильного. Днем воздух прогреется до +16...+18 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

