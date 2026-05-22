Подросток на скутере устроил гонки с полицией в Приморье

Во Владивостоке инспекторы ДПС устроили погоню за подростком на скутере Yamaha Jog ZR. Несовершеннолетний маневрировал в районе улицы Невельского и пытался скрыться. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Патрульные заметили опасную езду и по громкоговорителю потребовали остановить транспортное средство. Водитель проигнорировал требование. Во время преследования полицейские задержали нарушителя.

Видео: УМВД России по Приморскому краю Госавтоинспекторы пресекли опасную езду несовершеннолетнего водителя скутера

Оказалось, что за рулем сидел местный житель 2010 года рождения, у которого нет водительского удостоверения. В погоне никто не пострадал, а двухколесную технику забрали на специализированную стоянку.

«В отношении законного представителя подростка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

С подростком и его мамой провели профилактическую беседу. Собранные полицейскими материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения.

