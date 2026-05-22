Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с аварийным домом на Камчатке

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов на Камчатке. Люди не могут дождаться расселения из разрушающегося аварийного дома. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Петропавловске-Камчатском местные жители жалуются на состояние жилого здания: с 2023 года в нем наблюдаются сквозные трещины и серьезное проседание полов. Строение уже признали аварийным, однако люди продолжают там жить. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения прав людей.

«Председатель СК России дал поручение руководителю СУ по Камчатскому краю представить доклад о ходе расследования и мерах, принятых в защиту прав граждан», – рассказали в Информационном центре Следственного комитета Российской Федерации.

Выяснение всех обстоятельств затянувшегося расселения продолжается. Решение вопроса с предоставлением безопасного жилья людям находится под вниманием председателя СК России.

