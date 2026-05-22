Застройщика в Приморье через суд лишат статуса резидента СПВ

Во Владивостоке Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подала в суд на местную строительную компанию. Управляющая организация требует лишить застройщика статуса резидента свободного порта из-за сорванного проекта. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2019 году компания пообещала построить коттеджные поселки и вложить в это дело больше 126 миллионов рублей. Сдать объекты планировали к 2021 году. За это строители получили статус резидента. Однако на деле инвестор нарушил условия договора: обещанные деньги в стройку так и не пошли, а запросы и обязательные отчеты компания полностью игнорировала.

«Управляющая компания направила в адрес резидента уведомление о расторжении соглашения. Поскольку урегулирование спора путем переговоров было невозможным, истец обратился с исковым заявлением», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Исковое заявление официально принято к производству. Первое судебное заседание, на котором решится судьба строительной компании и ее льготного статуса, назначено на 23 июня 2026 года.

