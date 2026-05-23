Библиотекарь отдала лжесотрудникам ФСБ больше двух миллионов рублей на Камчатке

В Вилючинске 53-летний библиотекарь перевела телефонным мошенникам более 2,5 миллиона рублей. Аферисты обманывали женщину под видом сотрудников ФСБ. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Неизвестные связались с местной жительницей через популярный мессенджер. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и напугали женщину, что ее сбережения пытаются похитить. Чтобы сохранить средства, звонившие потребовали срочно перечислить их на некие «безопасные счета».

«Используя мессенджер и представляясь сотрудниками ФСБ, убедили женщину в необходимости перевода денежных средств на "безопасные счета" для предотвращения хищения», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские принимают меры к розыску людей, причастных к обману. Стражи порядка просят жителей не доверять незнакомцам, так как настоящие сотрудники государственных органов никогда не просят делать денежные переводы.

