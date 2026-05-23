Предприятие вернуло четыре миллиона рублей долга по зарплате рабочим на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском прокуратура заставила местную компанию выплатить долги по заработной плате. Судоремонтная организация не отдала работникам около четырех миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Компания нарушила трудовое законодательство. В марте и апреле руководство перестало перечислять деньги персоналу. Из-за этого перед 31 специалистом образовалась серьезная финансовая задолженность. Для защиты прав людей прокурор внес представление генеральному директору организации, а также завел дело об административном правонарушении за несоблюдение трудовых норм.

«Установлено, что в марте-апреле текущего года перед 31 работником судоремонтной организации образовалась задолженность по заработной плате на сумму около четырех миллионов рублей», – рассказали в прокуратуре Петропавловска-Камчатского.

Сейчас финансовые проблемы коллектива решены. После вмешательства надзорного ведомства вся накопленная задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

