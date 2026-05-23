НовостиОбщество23 мая 2026 1:45

Движение по временному объезду аварийного моста запущено в Приморье

Дорога связала населенные пункты Полевое и Тихменево
Алина ВЕСНИНА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Лесозаводском округе дорожники открыли движение по временному объезду рядом с аварийным мостом. Новый транспортный маршрут позволил восстановить автомобильное сообщение между населенными пунктами. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Изменения затронули 23-й километр региональной дороги Лесное – Лесозаводск – Тихменево. Ранее основной переезд признали аварийным. Специалисты оперативно подготовили и запустили альтернативный маршрут.

«Открыли движение по временному объезду аварийного моста на 23 километре автодороги Лесное – Лесозаводск – Тихменево между селами Полевое и Тихменево Лесозаводского округа», – рассказали в Приморском автодорожном ремонтном предприятии.

Временная дорога продолжит обеспечивать транспортную доступность территории до тех пор, пока не будет решена судьба старого аварийного сооружения.

