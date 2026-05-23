Мужчина погиб при ночном пожаре в частном доме в Приморье

В ночь на 23 мая во Владивостоке произошел пожар в частном доме на улице Тетюхинской. Погиб 76-летний мужчина. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Звонок поступил на телефон пожарно-спасательной службы сегодня ночью, в 2:46. Спасатели МЧС выехали по адресу. Пламя охватило небольшую площадь – около 15 квадратных метров, однако последствия оказались необратимыми.

«На момент прибытия пожарных из-под крыши дома шел дым, горели личные вещи и мебель на кухне. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело погибшего 76-летнего мужчины», – рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Дознаватели проводят проверку по факту произошедшей трагедии. Им предстоит детально осмотреть помещение и установить точную причину смертельного пожара.

