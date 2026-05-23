Выпускники Нахимовского военно-морского училища простились со школой в Приморье Фото: Евгения Кубко

Во Владивостоке 23 мая прозвенели последние звонки для 10 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников. Во всех школах города прошли торжественные линейки, включая трогательное прощание с учебой в Нахимовском военно-морском училище. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поздравить юных защитников страны пришли глава города, представители командования флота, ветераны, духовенство и родители. Для гостей подготовили художественно-музыкальную программу, а самым зрелищным моментом церемонии стало исполнение традиционного кадетского вальса.

Кроме того, молодым людям передали символичный морской сундук. В нем хранились записки с пожеланиями, которые сами ребята написали семь лет назад при поступлении. В ответ выпускники вручили преподавателям цветы в знак благодарности за многолетнюю заботу.

«Нахимовское училище – особая школа. Здесь воспитывают характер, силу воли, честь и любовь к Родине. За плечами ребят – морская практика, походы, вахты у Вечного огня», – рассказал Константин Шестаков.

Праздничный день в училище завершился торжественным маршем, фотографированием на память и традиционными морскими пожеланиями удачи. В ближайшее время всем выпускникам предстоит сосредоточиться на успешной сдаче государственных экзаменов.

