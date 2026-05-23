Общегородской выпускной для старшеклассников начался во Владивостоке Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

Во Владивостоке на стадионе «Авангард» стартовал общегородской выпускной. Праздник объединил старшеклассников со всего краевого центра. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас мероприятие в самом разгаре. Для вчерашних школьников организовали десятки интерактивных зон и ярких активностей. Например, ребята участвуют в необычном музыкальном конкурсе: они пытаются угадать популярные песни по неразборчивым звукам, которые издают незнакомцы. Рядом работают художники, создающие для всех желающих памятные быстрые портреты.

На празднике каждый желающий может получить свой быстрый портрет на память Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

«Выпускники могут получить быстрые портреты и получить предсказания на будущее», – делятся впечатлениями очевидцы с места событий.

Параллельно с конкурсами здесь развернулась специальная ярмарка ведущих высших учебных заведений города. В настоящее время общегородской праздник продолжается, впереди ребят ждет еще немало сюрпризов.

Видео: Анна Телышева Ведущие вузы Владивостока развернули свои стенды на стадионе

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.