Асия и Антон Токарев выступили для выпускников во Владивостоке Фото: Анна ТЕЛЫШЕВА.

Во Владивостоке на стадионе «Авангард» стартовала зажигательная часть масштабного общегородского выпускного. Перед тысячами вчерашних школьников выступают приглашенные звезды. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Перед главным праздничным концертом публику мощно разогревал диджей, подготовив аудиторию к выходу хедлайнеров вечера. Первой на сцену вышла популярная певица Асия. Исполнительница с первых минут начала заряжать гостей энергией и спела для ребят свой завирусившийся хит «Мона Лиза».

Видео: Анна Телышева Асия исполняет завирусившуюся «Мону Лизу» перед тысячами выпускников

Следом эстафету подхватил второй звездный гость праздника – Антон Токарев. Артист вышел к ликующей толпе под звуки своего знаменитого кавера «Седьмой лепесток». Восемь тысяч старшеклассников с удовольствием танцевали и хором подпевали любимому хиту.

Видео: Анна Телышева Выступление Антона Токарева на главном школьном празднике

Музыкальный концерт под открытым небом продолжается. Юноши и девушки веселятся и получают яркие эмоции, чтобы немного отдохнуть перед грядущими государственными экзаменами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.