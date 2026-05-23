Слабая морось и сильный ветер придут во Владивосток 24 мая

24 мая погода в Приморье будет довольно контрастной. Пока в одних районах воздух прогреется почти до летних значений, на побережье будет значительно прохладнее из-за туманов и сильного ветра. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем на большей части территории установится комфортное тепло: столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов. Однако у моря будет значительно свежее – всего +10…+15 градусов. На востоке края пройдут небольшие дожди, а прибрежные территории местами накроет густой туман. Кроме того, картину может немного испортить порывистый южный ветер.

Во Владивостоке воскресенье начнется с пасмурной погоды. Утром жителей ждет туман и слабая морось, но днем сквозь тучи начнет проглядывать солнце. Воздух в столице Приморья прогреется до +13…+15 градусов. К вечеру в городе поднимется сильный ветер.

В Уссурийске день пройдет без осадков. Местных жителей ждет отличная погода до +19…+21 градуса, которую будет сопровождать лишь порывистый ветер. В Находке тоже обойдется без дождей. После утреннего тумана в городе потеплеет до +16…+18 градусов при умеренном ветре с моря.

