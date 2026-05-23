Оставленный в подъезде электровелосипед украли у жителя Приморья

В Уссурийске полицейские раскрыли кражу велосипеда с электроприводом стоимостью более 20 тысяч рублей. Оставленный в подъезде транспорт похитил ранее судимый 42-летний местный житель. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С наступлением тепла традиционно начинают пропадать велосипеды и самокаты. В этот раз местный житель оставил свой транспорт на лестничной клетке, не пристегнув его тросом. Этим быстро воспользовался похититель. Однако далеко уйти ему не удалось: момент кражи попал на уличные камеры видеонаблюдения. Полицейские быстро вычислили ранее судимого горожанина. Пропавший электровелосипед нашли у него дома.

«Полицейские оперативно установили подозреваемого, который попал в объектив камер наружного видеонаблюдения. По месту его жительства оперативники изъяли похищенный велосипед», – рассказали в отделе УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело о краже. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, полицейские просят не оставлять технику без присмотра, использовать надежные тросы, делать гравировки на деталях и обязательно сохранять документы на право собственности.

