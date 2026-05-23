Из горящего дома спасли четверых человек на Камчатке

За минувшие сутки на Камчатке произошла серия бытовых пожаров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорания в деревянном гараже, теплице, а также потушили полыхающий балкон в жилом доме. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Один из пожаров вспыхнул в Петропавловске-Камчатском в поселке Завойко на улице Петра Ильичева. На втором этаже пятиэтажного дома загорелся балкон однокомнатной квартиры. Огонь уничтожил деревянные конструкции и личные вещи, а также разрушил остекление и повредил натяжной потолок в самой комнате. Боевой расчет второй пожарно-спасательной части справился со стихией меньше чем за час.

Позже загорелось крыльцо деревянного двухэтажного дома на улице Авиационной. 10 человек смогли покинуть подъезд самостоятельно, а еще четверых пожарным пришлось выводить на свежий воздух с помощью специальных дыхательных спасательных устройств.

«Для минимизации распространения дыма спасатели около часа производили дымоудаление», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В Елизово помощь спасателей и боевого расчета местной воинской части потребовалась на улице Завойко, где полыхал одноэтажный деревянный гараж. Также в городе сгорела деревянная теплица на улице Красноярской. Во всех случаях обошлось без погибших и пострадавших.

