В аварии с участием бензовоза пострадал человек на Камчатке

В аварии с участием бензовоза пострадал человек Фото: Госавтоинспекция Камчатки

На 18-м километре дороги Морпорт – Аэропорт произошло ДТП. В массовой аварии с участием бензовоза и нескольких легковых автомобилей пострадал один человек. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительным данным, бензовоз столкнулся с легковым автомобилем. От удара легковушку отбросило на едущую по соседству машину. Автомобиль перелетел через отбойник и оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с еще одним транспортным средством, двигавшимся в противоположном направлении. В результате этой серии ударов травмы получил один человек.

«По предварительной информации в результате ДТП пострадал один человек. На месте происшествия работают экстренные службы», – рассказали в Госавтоинспекции Камчатки.

Работа специалистов продолжается. Правоохранительные органы устанавливают точные причины и обстоятельства массовой аварии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.