Сразу три вулкана проявляют высокую активность на Камчатке

На Камчатке продолжают проявлять высокую активность сразу три вулкана: Шивелуч, Безымянный и Крашенинникова. Ученые фиксируют излияние лавы, рост новых куполов и газопаровые выбросы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Наибольшую угрозу для авиации сейчас представляет Шивелуч – ему присвоен «оранжевый» код опасности. У исполина продолжает расти лавовый купол, в северной части которого образуется новый каменный блок.

Тем временем на вулкане Крашенинникова идет активное извержение: раскаленные потоки стекают по восточным склонам его Северного конуса. На Безымянном также продолжается процесс излияния лавы в сопровождении мощных газовых выбросов.

«Спутниковые данные показали, что пепловое облако от вулкана Шивелуч находится в 1780 километрах к востоку-юго-востоку, а от Безымянного – в 2850 километрах», – рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Специалисты продолжают вести непрерывный мониторинг активности природных гигантов. Информация передается международным аэронавигационным службам для обеспечения безопасности полетов над территорией региона.

