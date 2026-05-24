Мужчине возместили ущерб за убитую амурским тигром лошадь в Приморье

В Ольгинском районе местному жителю передали лошадь в качестве компенсации за ущерб, нанесенный амурским тигром. Новое животное получил житель села Маргаритово. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случай с участием дикого хищника произошел в феврале 2026 года. Эксперты возмещают владельцам ущерб независимо от того, кто именно виноват в случившемся: краснокнижная кошка или сам хозяин, не уследивший за своей собственностью. При этом финансовые выплаты правилами не предусмотрены – потери компенсируют только живыми животными или соизмеримым объемом кормов.

«Программа компенсации ущерба, который амурский тигр нанес владельцам сельскохозяйственных и домашних животных, создана для того, чтобы исключить желание граждан мстить хищнику за утрату животных», – рассказали в Центре «Амурский тигр».

Мужчина поблагодарил специалистов за проделанную работу. Порядок, размер и лимиты таких возмещений закреплены внутренними документами организации и не требуют дополнительных согласований.

