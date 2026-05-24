Прокуратура взяла на контроль задержку рейса Владивосток - Ханой - Камрань

Сегодня во Владивостоке более чем на четыре часа задержан вылет пассажирского рейса по маршруту Владивосток – Ханой – Камрань. Воздушное судно не смогло отправиться вовремя из-за позднего прибытия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Изначально отправление самолета было запланировано на 10:05 по местному времени. Однако график сдвинулся, и расчетное время перенесли на 18:05. Представители перевозчика заранее проинформировали людей об изменении расписания. Во время долгого ожидания авиакомпания организовала для людей предоставление всех обязательных услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

«Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Жалоб в прокуратуру не поступало», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В случае нарушения законных интересов пассажиры могут позвонить дежурным прокурорам Приморской или Дальневосточной транспортной прокуратуры.

