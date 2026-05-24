Полиция проверяет информацию о ночной продаже алкоголя в магазине в Приморье

В Приморском крае полицейские проводят проверку информации о незаконной торговле спиртным. Житель Артема рассказал о продаже алкоголя в ночное время в магазине на улице Лазо. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина подошел к сотрудникам дорожно-патрульной службы и рассказал, что в магазине по ночам реализуют алкогольную продукцию. Инспекторы передали полученные сведения своим коллегам в дежурную часть отдела полиции. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке.

«Поступило сообщение сотрудников ДПС о том, что к ним обратился гражданин, который рассказал о продаже алкогольной продукции в магазине, расположенном на улице Лазо, в ночное время», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

По результатам проверки специалисты примут законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.

