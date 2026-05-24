Вечерние концерты теплолюбивых квакш начинаются на юге Приморья Фото: «Земля леопарда»/Дмитрий Беляев

В Уссурийском заповеднике сотрудник отдела науки Дмитрий Беляев встретил дальневосточную жабу. Земноводное покинуло водоем, так как к середине мая у этого вида заканчивается период откладывания икры. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После того как дальневосточные жабы уходят на сушу, инициативу по размножению перенимают самые теплолюбивые виды. На смену им приходят дальневосточная квакша и дальневосточная жерлянка. По вечерам в заповеднике можно будет услышать концерты квакши, которые продолжатся вплоть до конца июля. При этом жерлянки ведут себя чуть тише.

«К середине мая на юге Приморского края у этих жаб заканчивается икрометание, и они с чувством выполненного долга покидают водоемы, где остаются развиваться икра и головастики», – рассказали в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».

В водоемах продолжает развиваться будущее потомство жаб. Смена сезонов размножения у местных земноводных идет в естественном природном ритме.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.