Вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла на Камчатке Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН

На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Исполин выбросил столб пепла на высоту 10 километров, из-за чего ему присвоили наивысший уровень опасности. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Активность природного гиганта зафиксировали 24 мая. Мощные взрывы подняли огромную массу пепла на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря. Изначально облако смещалось на восток, однако позже изменило направление и начало перемещаться на юг от кратера. Из-за столь масштабного выброса Шивелучу повысили авиационный цветовой код с оранжевого до максимального красного.

«Экструзивно-эксплозивное извержение вулкана продолжается. Взрывы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря могут произойти в любой момент», – рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН продолжают непрерывный мониторинг ситуации. Ученые отслеживают траекторию движения пеплового шлейфа для обеспечения безопасности воздушного пространства.

