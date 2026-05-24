Автомобиль сгорел во время ночного пожара в автосервисе во Владивостоке

Ночью во Владивостоке загорелся автосервис на улице Героев Тихоокеанцев. Пламя полностью выжгло один из боксов вместе с находившимся там автомобилем. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сигнал поступил на телефон пожарно-спасательной службы в 1:54. Помещение и один автомобиль были уничтожены полностью, также огонь частично повредил стоявшую рядом легковушку. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

«На момент прибытия пожарных один из боксов был охвачен пламенем, внутри горел автомобиль. Помещение полностью выгорело изнутри», – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Дознаватели проводят проверку по факту случившегося. Им предстоит детально осмотреть сгоревшее помещение и установить все обстоятельства ночного происшествия.

