Морские котики из океанариума Приморья уехали в летний лагерь в бухту Парис

Пожилые морские котики Паша и Чеба отправились на летний отдых. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского океанариума. Сейчас животные проходят адаптацию на новой территории. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Их временным домом стали открытые вольеры Базы исследования морских млекопитающих в бухте Парис.

Специалисты отмечают, что в первые дни котики ведут себя осторожно. Чеба с большим интересом наблюдает за окружающей обстановкой. Больше всего его внимание привлекают чайки, которые кружат над вольерами. Для комфортного пребывания животных разработали особое меню.

«На период пребывания специалисты подготовили для морских котиков особый рацион из мелконарезанной рыбы», – сообщили в океанариуме.

Диету составили с учетом возраста и потребностей питомцев. Паша и Чеба будут наслаждаться свежим воздухом и морской водой до конца летнего сезона. За их состоянием здоровья круглосуточно наблюдают ветеринары.

