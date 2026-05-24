В Приморье мужчина незаконно срубил ели и пихты на 1,3 миллиона рублей

В Приморье завели уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере. Инцидент произошел на территории Красноармейского округа. Там обнаружили незаконную вырубку деревьев пород ель и пихта. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 67,16 кубических метра. Ущерб, причиненный лесному фонду России, превысил 1 миллион рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Приморскому краю быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 59-летний местный житель. Мужчину задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. На допросе обвиняемый полностью признал свою вину. Он также помогает следствию найти своих сообщников.

«Фигурант дал признательные показания и оказывает содействие следствию в установлении личностей соучастников», – сообщили в МВД.

Сейчас следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.

