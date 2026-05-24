Житель Камчатки организовал подпольный цех по переработке икры в гараже

На Камчатке Мильковский районный суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в незаконном производстве и хранении продовольственных товаров без маркировки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Суд установил, что в период с мая по сентябрь прошлого года подсудимый переоборудовал свой гараж в цех по переработке рыбной продукции. Там он скупал лососевую икру. За несколько месяцев он заготовил 409 килограммов деликатеса. А затем начал продавать нелегальный товар в розницу.

Суд назначил предприимчивому рыбаку наказание в виде штрафа. Сумма составила 330 тысяч рублей.

«Имущество, использовавшееся при производстве немаркированной продукции, конфисковано в доход государства», – сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

