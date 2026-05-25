На Камчатке женщина разбила машину шваброй и ногами из-за ссоры с сестрой Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке Вилючинский городской суд вынес приговор 23-летней местной жительнице. Женщина признана виновной в умышленном повреждении чужого имущества. Суд установил, что в октябре прошлого года подсудимая затаила обиду на родную сестру. Причиной стали имущественные разногласия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мстительная женщина решила испортить автомобиль, который, как она думала, принадлежал ее сестре. Для этого она пришла к месту парковки и начала наносить удары по кузову. В ход пошли ноги и деревянная швабра.

Позже выяснилось, что машина принадлежала сожителю сестры злоумышленницы. Но это не смягчило вину. Сумма ущерба составила 162 тысячи рублей. В суде девушка полностью признала вину и раскаялась. Часть денег она уже вернула пострадавшему. Суд учел это и не стал сажать ее в тюрьму.

«С учетом характеризующих данных и позиции государственного обвинителя осужденной назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Оставшуюся сумму ущерба женщине тоже придется выплатить. Приговор не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

