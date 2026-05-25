Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 28-29 мая

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение об опасных явлениях. В период 28-29 мая погода резко испортится. Виной всему активный циклон и фронтальные разделы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Утром и днем 28 мая, а также ночью 29 мая ожидаются сильные дожди. За 12 часов может выпасть от 15 до 45 миллиметров влаги. Местами возможны очень сильные дожди - 50 миллиметров и более за те же 12 часов. Синоптики не исключают гроз.

На побережье и во время гроз ветер усилится. Порывы будут достигать 15-22 метров в секунду. Из-за такого количества осадков на большинстве рек края начнут формироваться быстроразвивающиеся дождевые паводки. Уровень воды поднимется на 0,6-2,0 метра. Самые резкие скачки ожидаются в верховьях рек бассейна Уссури, а также на малых реках и водотоках бассейнов Японского моря.

«Возможен выход воды из низких берегов на отдельных участках рек Уссури, Большая Уссурка, Ореховка, Малиновка, Бикин, а также на притоках реки Раздольная», - сообщили синоптики.

Не исключены разливы малых проток и ручьев, подтопление пониженных участков, размывы дорог и интенсивный склоновый сток.

