Женщина и подросток получили травмы в ДТП на Садовом кольце Камчатки Фото: ГАИ Камчатки/@gosavtoinspekcia_41

Вечером 24 мая на 27-м километре автодороги «Садовое кольцо» столкнулись три автомобиля. Авария произошла в 19:45. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Установлено, что 34-летний водитель на «Тойота Ленд Крузер» поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке. Он не пропустил «Мицубиси Паджеро» под управлением 41-летнего мужчины. Встречный автомобиль ехал прямо по равнозначной дороге. Удар был сильным. После столкновения «Тойоту» по инерции откинуло назад. Там она врезалась в «Ниссан Кашкай» под управлением 34-летнего водителя.

В аварии пострадали две пассажирки «Мицубиси Паджеро» - 36-летняя женщина и 14-летняя девочка. Им оказали медицинскую помощь. Степень тяжести травм пока не уточняется. Водитель «Тойоты» признан виновником ДТП.

«В отношении виновника ДТП начаты дела об административных правонарушениях», - сообщили в Госавтоинспекции.

Теперь ему грозит штраф за то, что не уступил дорогу, и наказание за наезд, повлекший вред здоровью. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.