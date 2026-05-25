В Приморье не пустили 28 тонн кормовых добавок

В Приморье Россельхознадзор забраковал две крупные партии импортных кормовых добавок. Груз общим весом 28 тонн поступил на территорию России 18 мая. Предприятия из Кировской и Владимирской областей пытались ввезти добавки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

При досмотре государственный инспектор нашел серьезные нарушения. На одной партии не оказалось вкладыша с инструкцией по применению. Кроме того, информация на маркировке была указана в неверном порядке.

На второй партии не было названия и адреса импортера. Также отсутствовал единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. А это прямое нарушение ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Таможенники приняли решение приостановить движение товара. Теперь хозяева груза должны устранить все замечания. Только после этого добавки пустят в продажу.

«С начала 2026 года более 65 партий импортной продукции не допущено к ввозу в Приморье в связи с выявленными нарушениями», - сообщили в Россельхознадзоре.

