Житель Чукотки выстрелил из ружья и случайно убил стоявшую рядом женщину

На Чукотке завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Трагедия произошла 21 мая на временном стане оленеводческой бригады. Место находится в 70 километрах восточнее села Канчалан. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

40-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения внутри палатки. Он взял заряженное охотничье ружье. Подозреваемый проявил преступную небрежность. Он решил, что оружие разряжено, и нажал на спусковые крючки. Прогремел выстрел дробью. Заряд вылетел из палатки. В этот момент примерно в четырех метрах от нее стояла 46-летняя женщина. Она получила огнестрельное ранение и скончалась на месте.

Следователи уже завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас проводятся следственные действия. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы или до двух лет лишения свободы.

