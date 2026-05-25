Военный из Приморья сбил из пулемета вражеские дроны и получил медаль Суворова

Рядовой Виталий Сирко - стрелок-зенитчик и оператор FPV-дронов мотострелкового полка Восточного военного округа. Военнослужащий выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Бойцы из Приморья проявили себя в Запорожской области. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Виталий действовал в составе зенитно-пулеметной группы. Их задача была сопровождать боевую машину реактивной батареи на огневую позицию. В небе показался вражеский беспилотник. Сирко вовремя заметил дрон. Он открыл огонь из спаренного пулемета.

Благодаря слаженным действиям его группы удалось уничтожить несколько FPV-дронов ВСУ. Это позволило избежать потерь среди личного состава и техники. Расчет боевой машины реактивной артиллерии успешно выполнил огневую задачу. Командование высоко оценило подвиг солдата.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, рядовой Виталий Сирко был награжден медалью Суворова», - сообщили в ВВО.

