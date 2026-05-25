Сообщницу грабителя ювелирного магазина в Уссурийске арестовали на два месяца

В Уссурийске суд отправил под стражу 37-летнюю женщину, которую подозревают в дерзком ограблении ювелирного магазина. Преступление произошло 20 мая в торговой точке на улице Плеханова. Тогда налетчики разбили витрину и похитили золотые изделия 585 пробы на общую сумму около 2 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как установило следствие, женщина была в сговоре с соучастником. Пока он разбивал витрину, она отвлекала продавцов.

Полиция задержала подозреваемую. Следователи попросили суд заключить ее под стражу. Они указали, что женщина обвиняется в особо тяжком преступлении против собственности, совершенном группой лиц по предварительному сговору. У нее нет постоянного легального дохода и устойчивых социальных связей. Прокурор поддержал ходатайство. Сама обвиняемая просила о домашнем аресте или подписке о невыезде.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток. Женщина останется в СИЗО как минимум до 20 июля.

