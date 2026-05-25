Агропарк из Приморского края вошел в число пилотных проектов МТОР

На полях форума «АмурЭкспо-2026», который прошел одновременно в Благовещенске и китайском Хэйхэ, огромный интерес вызвал стенд Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Там собралось больше 2700 предпринимателей из России и Китая. Им рассказали о том, как получить государственную поддержку для запуска своих проектов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Особое внимание уделили новым возможностям, которые сейчас создаются для бизнеса. Свыше 200 потенциальных инвесторов получили персональные рекомендации. Для журналистов и блогеров, которых собралось более 30 человек, устроили пресс-тур по знаковым объектам. Они увидели строящуюся канатную дорогу через Амур - первую в мире между Россией и Китаем, которая заработает уже в этом году. Также гости побывали на «Сухом порте Благовещенск», где торжественно запустили новый железнодорожный терминал.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил важность партнерства двух стран.

«За последние годы товарооборот Дальнего Востока с Китаем вырос почти в 2,5 раза и в прошлом году превысил 1,7 триллиона рублей», - заявил министр.

Он подчеркнул, что для привлечения иностранных денег создан новый специальный режим - Международная территория опережающего развития (МТОР). Уже определены пилотные проекты, в том числе российско-китайский агропарк в Приморье. Механизм только запускается, и власти приглашают инвесторов к сотрудничеству.

