Форум, посвященный развитию территорий, проходит во Владивостоке

Участники форума отчитаются по наказам избирателей Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На форуме обсуждают комплексное развитие городов и сел на Дальнем Востоке, повышение привлекательности для проживания, кадровое обеспечение, создание предпосылок для экономического роста и внедрение инноваций для развития технологического суверенитета.

В программе – отчеты партии и правительства о выполнении положений «Народной программы» в части развития территорий. А участники форума выработают идеи и предложения для включения в новую «Народную программу».

В форуме принимают участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев и зампред правительства России – полномочный представитель президента страны в ДФО Юрий Трутнев, а также ветераны спецоперации, эксперты из сфер строительства, экономики и энергетики, представители профильных министерств, креативной экономики.

«В декабре 2013 года президент России Владимир Владимирович Путин обозначил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет на весь XXI век. По его поручению вся система управления макрорегионом была перенастроена, появились новые инструменты для привлечения инвестиций, создания новых предприятий и улучшения качества жизни людей в регионах. Среди новых программ – реновация городов, обновление социальной инфраструктуры, льготная ипотека и многое другое. Такая работа по изменению уровня жизни дальневосточников будет продолжена», – сказал Юрий Трутнев.

«Развитие территорий – это строительство инфраструктуры, привлечение инвестиций. Но прежде всего - создание таких условий, в которых люди будут не просто хотеть жить и работать, а связать своё будущее, будущее своей семьи с этими регионами. В этом ключе развитие Дальнего Востока имеет особое значение. Его ориентированности на каждого жителя мы уделяли и будем уделять особое внимание», – отметил Владимир Якушев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.